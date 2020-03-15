İçişleri Bakanlığı: Sarp Sınır Kapısı bugünden itibaren yolcu trafiğine kapatılacak

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve Gürcistan, corona virüs (Covid-19) salgınına karşı almakta oldukları önleyici tedbirler çerçevesinde, iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi sınır kapısını yolcu trafiğine karşılıklı kapatma kararı verdi.

Sarp/Sarpi sınır kapısında yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmedi. Diğer kara sınır kapılarında (Türkgözü/Vale, Aktaş/Kartsakhi) yolcu geçişleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edecek.



Bu önlem, 15 Mart itibarıyla, Türkiye saatiyle 17.00, Gürcistan saatiyle 18.00'den itibaren geçerli olacak, Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacak.



Söz konusu önlem geçici süre geçerli olacak.

