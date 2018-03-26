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İçişleri: Bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi

ntv.com.tr

Türkiye

İçişleri Bakanlığı son bir haftada 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında "Son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 11'i ölü, 10'u sağ ve 3'ü teslim olmak üzere 24 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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