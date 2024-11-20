İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmesinde kayyum gerginliği

İçişleri Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde Meclis koridorunda kayyum gerginliği yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüşmenin yapılacağı salona ilerlediği sırada, CHP’li milletvekilleri ile AK Partili isimler arasında arbede yaşandı.

İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmesinde kayyum gerginliği

Büyük Millet Meclisi’nde bugün İçişleri Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi ele alınacak.

Komisyondaki görüşme öncesinde Meclis koridorunda hareketli anlar yaşandı.

’li milletvekilleri, İçişleri Bakanı ’nın komisyon toplantısına gelişi öncesinde Meclis koridoruna çıktı.

Milletvekilleri, Bakan Yerlikaya içeri doğru yöneldiğinde, “Sayın Bakan bir dakika.” diye seslendi.

Ancak o sırada bakanın içeriye girişi engellenince itiş kakış yaşandı.

İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmesinde kayyum gerginliği - 1

Bakan Yerlikaya arbede sonrasında salona giriş yaparken, gerginlik burada da sürdü.

Görüşmeye bir süre ara verildi.

ARANIN ARDINDAN YENİDEN GERGİNLİK YAŞANDI

Verilen aranın ardından yeniden başlayan bütçe görüşmelerinde, ’li Ali Mahir Başarır’ın konuşması sırasında bir kez daha gerginlik yaşandı.

Başarır, İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya yönelik kayyum atanan Esenyurt Belediyesi önünde yaşananları anımsatarak, “Biz İstanbul’da ne hissettiysek siz de hissedin istedik.” dedi.

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