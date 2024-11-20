İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmesinde kayyum gerginliği

CHP ’li milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ’nın komisyon toplantısına gelişi öncesinde Meclis koridoruna çıktı. Milletvekilleri, Bakan Yerlikaya içeri doğru yöneldiğinde, “Sayın Bakan bir dakika.” diye seslendi. Ancak o sırada bakanın içeriye girişi engellenince itiş kakış yaşandı.

Bakan Yerlikaya arbede sonrasında salona giriş yaparken, gerginlik burada da sürdü.



Görüşmeye bir süre ara verildi.

ARANIN ARDINDAN YENİDEN GERGİNLİK YAŞANDI

Verilen aranın ardından yeniden başlayan bütçe görüşmelerinde, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın konuşması sırasında bir kez daha gerginlik yaşandı.



Başarır, İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya yönelik kayyum atanan Esenyurt Belediyesi önünde yaşananları anımsatarak, “Biz İstanbul’da ne hissettiysek siz de hissedin istedik.” dedi.