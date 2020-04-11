İçişleri: Evlere ekmek dağıtımı başladı

Covid-19 ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı başladı.

Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerlerinin açık olacağı ve halka hizmet vereceği ifade edildi.



İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından akşam saatlerinde İstanbul'da özellikle fırınlarda yoğunluk yaşanmıştı.

Gece başlayan sokağa çıkma yasağı ile bu yoğunluk sona ermişti. Dağıtımının evlere yapılacağı öğrenilen ekmek için fırıncılar üretime başladı.

Beyoğlu ve Fatih'te pişirilen ekmekler dağıtım için hazırlandı.

Fırınlar, vatandaşların taleplerini karşılayabilmek için gece boyu üretime başladı.



VİDEO: BAKAN SOYLU'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI



Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"2 günlük sokağa çıkma yasağı bulunan illerimizde vatandaşlarımıza ekmek dağıtımı vali ve kaymakamlarımız tarafından yapılan planlama doğrultusunda; başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla başlamıştır, sorunsuz bir şekilde ilerlemektedir" denildi.