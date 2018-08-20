İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele amacıyla 13-20 Ağustos tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 331 operasyon yapıldı.



Operasyonlarda, 297'si PKK/KCK, 221'i FETÖ/PDY, 28'i DEAŞ ve 6'sı sol terör örgütü olmak üzere terör örgütlerine yardım veya yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 552, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 608 ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 222 olmak üzere toplam 4 bin 382 kişi gözaltına alındı.



Söz konusu operasyonlarda 24'ü ölü, 5'i sağ/yaralı ve 11'i teslim olmak üzere, ikisi sözde üst düzey 40 terörist etkisiz hale getirildi.



Sözde üst düzey teröristlerin terörden arananlar listesinde turuncu kategoride bulunan "Rezzan" kod adlı Ömer Duran ve "Jindar" kod adlı Pınar Yıldırım olduğu belirtildi.



Güvenlik güçlerinin operasyonlarında, Hakkari'de 4, Kars'ta iki, Siirt ve Van'da birer olmak üzere 8 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi.



Arazi arama tarama faaliyetlerinde ise 23'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 30 silah, 10 el bombası, 2 bin 280 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken 147 kilogram patlayıcı madde, 10 adet el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.



Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen 2 bin 311 operasyonda toplam 1 ton 339 kilo uyuşturucu madde, 13 bin 423 uyuşturucu hap, 2 bin adet sentetik ecza, 212 bin 66 kök uyuşturucu yapımında kullanılan bitki, 398 bin 978 paket kaçak sigara ve 68 bin 212 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 bin 608 kişi gözaltına alındı.



Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda, 375 şüpheli yakalandı.



Çalışmalarda, toplam 55 kilo 500 gram uyuşturucu, 12 bin 887 uyuşturucu hap, bin 58 adet sentetik ecza, bin 320 kök uyuşturucu yapımında kullanılan bitki ve toplam 26 tabanca ile tüfek ele geçirildi.



Suç işleme amacındakilerin caydırılması, çeşitli suçlardan arananların yakalanması amacıyla 15 Ağustos'ta 47 bin 7 personelle ülke genelinde "Huzurlu Bayramlar Türkiye Uygulaması" gerçekleştirildi.



Ekiplerce 6 bin 81 noktada yapılan uygulamalarda 457 bin 244 kişi, 15 bin 82 umuma açık iş yeri ve 138 bin 690 araç kontrol edildi. Uygulamada, aranan 978 kişi ile 99 araç yakalanırken ve çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle 90 kişi de gözaltına alındı. Ayrıca 3'ü çocuk olmak üzere 15 kayıp kişi bulundu.



Yasadışı sigara ticaretinin önlenmesi ve suça konu ürünlerin toplum tarafından ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik 13 Ağustos'ta 18 bin 13 personel ve 102 görev köpeğinin katılımıyla ülke genelinde "Duman Operasyonları" yapıldı.



Gerçekleştirilen operasyonlarda, tekel bayi, büfe, tablacı gibi isimler altında faaliyet gösteren 16 bin 975 iş yerinde arama ve denetim yapıldı. Ekipler tarafından 120 kişi gözaltına alınırken 74 aranan kişi yakalandı. Çalışmalar sırasında 95 bin 126 paket kaçak sigara, bin 886 şişe kaçak alkollü içki ve çok sayıda kaçak sigara malzemesi ele geçirildi.



Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 462 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı. Tespit edilen 328 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında 234'ü denizlerde olmak üzere toplam 5 bin 781 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 222 organizatör gözaltına alındı.

