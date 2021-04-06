İçişleri Sözcüsü: Bombalı drone eylemi engellendi

İçişleri Sözcüsü Çataklı, geçen ay biri bombalı drone olan 16 terör eyleminin engellendiğini söyledi.

Anadolu Ajansı 06.04.2021 - 10:06

İçişleri Sözcüsü: Bombalı drone eylemi engellendi



İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Mart ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Çataklı, mart ayında 1'i bombalı drone ile gerçekleştirilmek istenen 16 terör eyleminin engellendiğini bildirdi.

Çataklı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mart-5 Nisan arasında 5 bin 224 kişinin gözaltına alındığını da açıkladı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...