İçişleri ve Adalet bakanlıkları yardımcılıklarına atama
20.02.2026 00:27
Son Güncelleme: 20.02.2026 00:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İçişleri ve Adalet bakanlarının yardımcıları değişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karar göre Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı.
Abdullah Aydoğdu, Burak Ceylan, Can Tuncay, Sedat Ayyıldız Adalet Bakanlığı yardımcılıklarına atandı. Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar bakan yardımcılığı görevinden alındı.
Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir İçişleri Bakanlığı yardımcılığına getirildi. İçişleri Bakanlığı'nda Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş bakan yardımcılığı görevinden alındı. Bülent Turan ise yerini korudu.
Afyonkarahisar Valiliğine, Uşak Valisi Naci Aktaş; Hakkari Valiliğine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan; Uşak Valiliğine, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal; Erzurum Valiliğine, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş; Gümüşhane Valiliğine Vali Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay atandı.