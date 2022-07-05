İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine Kurban Bayramı ile ilgili genelge gönderdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, denetim ve can kaybı arasında ters orantılı ilişki bulunduğu gerçeğinden hareketle trafik ekiplerinin özellikle şehirler arası kara yollarında ve şehir içi ana güzergahlarda ekip ve yaya olarak görünür olması istendi.

Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün aynı döneme rastlamasına bağlı olarak kara yolu üzerindeki turizm ve tarımsal amaçlı seyahatlerde ve seyahat sürelerinde artış olacağı ve bu nedenle trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi istendi.

Bu kapsamda trafik denetimlerinin 7 Temmuz'da başlayacağı ve 18 Temmuz'a kadar devam edeceği belirtildi.



TRAFİK EKİPLERİ GÖRÜNÜR OLACAK



Bu bayramda da trafikte emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması ve araç içinde emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulanacak. Bayram tatili süresince emniyet ve jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecek. Genel hizmet/asayiş birimlerinden trafik denetim ekiplerine takviye yapılacak.

Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergahlarında sürücüler üzerinde 'Algılanan Yakalanma Riski Duygusu'nun geliştirilmesi amacıyla görünür olmaları sağlanacak. Belirlenen güzergahlardaki ekip araçlarının tepe lambaları açık olacak, arkadaki araç sürücülerini rahatsız etmemesi için tepe lambalarının arka kısmında bulunan led grupları kapatılacak.

'Maket/Model Trafik Ekip Aracı' ve 'Maket/Model Trafik Personeli' temiz ve bakımlı olacak, araçların gece görünürlüğünün artırılması için tepe lambaları çalışır vaziyette bulundurulacak.



YÜZ YÜZE İLETİŞİM KURULACAK



Denetimlerde, sürücü ve yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılarak işlemler en kısa sürede tamamlanacak. Sadece ihlal yapan taşıtların değil çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücüleri de durdurularak yüz yüze iletişim kurulacak.

Sürücüler, hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları, okul ve yaya geçitleri ile kavşak giriş ve çıkış noktalarından geçen veya geçmek üzere olanlara durarak yol vermeleri gerektiği, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve her 2 saatte bir 10 dakika mola verilerek dikkat ve konsantrasyonlarının dağılmaması konusunda bilgilendirilecek.



PARKLANMAYA İZİN VERİLMEYECEK



Otoyol ve devlet kara yollarında dinlenme tesisleri ile akaryakıt istasyonları kenarlarında sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park etme gibi ihlallerin önlenmesine yönelik tedbirler en üst seviyede alınacak, günlük olarak takip edilecek ve kesinlikle parklanmaya müsaade edilmeyecek.



Dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları, yol kenarlarında ürün satışı yapılan yerlerin önlerinde ve banket/emniyet şeritlerinde duraklama yapma/park etme ile yol kenarı tezgahlarına ait ürün bilgi yazılarının kara yolu kenarlarında, işaret levhalarında ve kara yolu sınır çizgisinin içerisinde bulundurulmasına izin verilmeyecek.



OTOBÜS DENETİMLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK



Yoğunluk durumları takip edilerek, gerektiğinde terminal ve ara istasyonlarda takviye personel görevlendirilecek. 66 yaşından gün almış ve 26 yaşından küçük şoförlerin otobüs kullanmalarına izin verilmeyecek. Otobüslerde sivil personel görevlendirilmesi uygulamasına bu bayramda da devam edilecek.

Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirler arası otobüslerin kalkışlarına müsaade edilmeyecek. Terminallere giriş-çıkış yapan bütün otobüs ve şoförler ile takograflar denetlenecek. Otobüslerde emniyet kemeri kullanımına ilişkin denetimlere ağırlık verilerek, yolcular bilgilendirilecek.



TEDBİRLER ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK



İhtiyaç duyulduğunda, polis ve jandarma trafik ekiplerince müşterek denetimler gerçekleştirmek üzere karma ekipler oluşturulacak. Bayram süresince helikopter, dron ve İHA türü hava taşıtlarından özellikle trafiğin yoğunlaşacağı (tatilin başlangıç ve bitiş) tarihler başta olmak üzere trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde azami şekilde yararlanılacak.

Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği ilk 20 güzergahtaki tedbirler, daha etkili ve yoğun şekilde planlanacak ve bu güzergahlarda arada kontrolsüz alanlar bırakılmayacak şekilde birbirinin devamı niteliğinde ekipler görevlendirilecek.

Radarla hız denetimlerinin özellikle hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde gerekli işaretlemeler yapılarak gerçekleştirilecek.



UYKUSUZ VE YORGUN SÜRÜCÜLER ARAÇ DIŞINA DAVET EDİLECEK



Trafiğin yoğun olduğu 16.00-20.00 saatleri ile özellikle ülke genelinde yolcu otobüslerinin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının sıklıkla meydana geldiği 02.00-08.00 saatleri arasında, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavet ile kaza riski arttığı için 05.00-07.00 saatlerinde şoförler, araç dışına davet edilerek gerekli kontroller ile bilgilendirmeler yapılacak.

Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanacak. Ağır tonajlı taşıtlar ile traktörlerde bulundurulması zorunlu malzeme ve gereçler, kasa ve römorkların arkasındaki reflektörler ile koruma çerçeveleri (arka ve yan) kontrol edilecek. Tarımsal faaliyetler kapsamında göç alan/veren yerler arasında trafik denetimleri artırılacak.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kara yolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde kara yolu üzerinde tarımsal zirai araçlar, traktörler, biçerdöverlerin uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine müsaade edilmeyecek.

KURALLARA UYMAYAN ARAÇLAR TRAFİKTEN MENEDİLECEK



Modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz ve ışık donanımları (standart dışı renkte daha güçlü ampul ve ışık veren ya da güçlü beyaz led ampul vb.) ile harici ses sistemi kullanılmasının önlenmesi amacıyla asayiş ekipleriyle birlikte müşterek denetimler yapılacak, tespit edilen araçlar trafikten menedilecek.

Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının koruma başlığı ve gözlüğü kullanmasının trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri artırılacak. Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik 24.00-02.00 saatleri arasında hedef bölge, cadde ve sokaklarda denetimlere ağırlık verilecek.

210 BİN 352 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Araç trafiğiyle birlikte yaya trafiğinin de yoğunlaşacağı değerlendirilen kurban satış/kesim alanları, şehitlik, mezarlık ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda, yaya güvenliğini sağlayacak şekilde ilave trafik tedbirleri genel hizmet personelinin de katkısıyla alınacak. Bayram tatili süresince ülke genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde günlük 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 210 bin 352 personel görev yapacak.