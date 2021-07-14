İçişleri'nden '20 tugay silah kayboldu' iddiasına yanıt

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "20 tugayı donatacak silah kayboldu" iddiasını yalanladı.



Çataklı'nın verdiği bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde kayıtlı 7 adet MP5 Makineli Tabanca, 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından depolardan alındı ve çatışmalarda kayboldu.

Çataklı, Ankara ve İstanbul emniyet müdürlüklerinden ise toplamda 17 silahın kaybolduğunu bildirdi.

İçişleri Sözcüsü, "Kaybolduğu iddia edilen silah sayısı, o günlerdeki tüm Jandarma ve Emniyet personel sayısının yaklaşık üçte birine tekabül etmektedir. Devlet ciddiyeti içerisinde böyle bir eksikliğin olamayacağı izaha muhtaç değildir" şeklinde konuştu.