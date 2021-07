İçişleri'nden Afgan göçmen iddialarına yanıt

Afganistan'da yaşanan gelişmeler nedeniyle göçmenlerin kalabalık gruplar halinde kontrolsüz biçimde Türkiye sınırlarından girdiği iddia edildi.



İddialara ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı bir açıklama yaptı.

Çataklı yazılı açıklamasında, Afgan uyruklu kişilerin İran üzerinden kontrolsüz biçimde ve geniş kitleler halinde Türkiye'ye giriş yaptığı yorumlarıyla çekim yerleri ve tarihlerine ilişkin herhangi bir bilgi verilmeyen çeşitli videoların dolaşıma sokulduğunu belirtti.

'GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DEN DEĞİL'

Söz konusu videoların bir kısmının İran içlerinden, bir kısmının İran-Afganistan sınırından, bir kısmının da Afganistan-Tacikistan sınırından olduğuna işaret eden Çataklı, bu videolarla, sınır güvenliğinin olmadığına ve düzensiz göçmenlerin Türkiye içerisinde istedikleri şekilde dolaşabildiklerine dair kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çekti.

'ÇALIŞMALAR EKSİKSİZ YÜRÜTÜLÜYOR'



Çataklı, düzensiz göçü kaynağında önlemeye yönelik uluslararası mekanizmalarının güçlendirilmesinden, sınır güvenlik tedbirlerinin arttırılmasına, düzensiz göçün etkin ve kapsamlı politikalarla yönetilmesinden, sınır dışı ve geri gönderme kapasitelerinin yükseltilmesine kadar ilgili tüm kurumlarla iş birliği doğrultusunda çalışmaların eksiksiz şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

149 KİLOMETRE GÜVENLİK DUVARI



Bu kapsamda yapılanlara yönelik bilgiler paylaşan Çataklı, İran ve Irak sınırlarında, 54 kilometrelik Iğdır-İran sınırının tamamı, 84 kilometrelik Ağrı-İran sınırının 82 kilometresi ve 121 kilometrelik Hakkari-İran sınırının 13 kilometresinde olmak üzere toplam 149 kilometrelik kısımda güvenlik duvarı ve devriye yolu çalışmalarının tamamlandığını aktardı.



Hakkari-İran sınır hattının 30 kilometrelik kısmında güvenlik duvarı ve devriye yolu inşa çalışmalarının sürdüğünü belirten Çataklı, Van-İran sınır hattının ilk etabı olarak 63 kilometrelik kısımda güvenlik duvarı ve devriye yolu yapım çalışmalarına 2021'de başlandığını vurguladı.

ELEKTRO-OPTİK KULELERİN YÜZDE 90'I TAMAM



Iğdır-İran sınırının tamamında ve Ağrı-İran sınırının 25 kilometrelik kısmında sınır aydınlatma çalışmalarının tamamlandığını anımsatan Çataklı, şunları kaydetti:



"Ülkemizin doğu sınırlarında 141 gözetleme ve 109 haberleşme kulesi, 85 komuta kontrol merkezi ve 329 adet kablosuz sensör seti kurulması öngörülen 108 milyon avro bütçeli Elektro-Optik Kule Projesi kapsamında 560 kilometrelik İran sınırında kurulacak gözetleme ve haberleşme kuleleri ile komuta kontrol merkezleri sayesinde kesintisiz ve etkin gözetleme imkanı elde edilecektir. Bu çerçevede İran ve Irak sınırımızdaki hudut birliklerinin istifade edeceği Elektro-Optik Kulelerinin örülümü yüzde 90 oranında tamamlanmıştır. Proje tamamlandığında terör, yasa dışı geçiş, kaçakçılık gibi sınır aşan suçların önüne geçilecektir."

YOL KONTROLLERİ ARTIRILDI



İsmail Çataklı, son dönemde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptırımları artıran yeni hukuki düzenlemelerin uygulamaya konulduğunu belirtti.



Güvenlik duvarı, aydınlatma, gözetleme ve algılayıcı gibi tüm sınır fiziki güvenlik tedbirlerinin tamamı bitene kadar hudut birliklerinin talepleri doğrultusunda valiliklerin koordinasyonunda her türlü geçici tedbirin alınmasının sağlandığını ve sağlanacağını ifade eden Çataklı, kolluk birimlerince yapılan yol kontrollerinin artırıldığını dile getirdi.



SINIRA 500 KORUCU



İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, açıklamasına şöyle devam etti:



"Sınır hattı gerisinde gerekli güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Van iline 35 özel harekat timi görevlendirilmiştir. İhtiyaç duyulan illere göç idaremizce personel takviyesi yapılmıştır. Van-İran sınırında devam eden sınır fiziki güvenlik tedbirlerinin güvenliğinin tesisi ile terör ve düzensiz göçle mücadele amacıyla Van Valiliğince 500 güvenlik korucusu sınır hattına sevk edilmektedir."



İHA'LARLA GÖZETLEME



Jandarma ve emniyet personeli tarafından sınır hattı gerisindeki devriye faaliyetlerine ağırlık verileceğini de söleyen Çataklı, "Bu amaçla İHA'lar başta olmak üzere havadan keşif/gözetleme çalışmaları da sürdürülmektedir" dedi.



'GERİ GÖNDERME'DE KAPASİTE YÜKSELDİ



Çataklı, 2015'te 1740 olan geri gönderme merkezi kapasitesinin, yeni geri gönderme merkezlerinin açılması ile 16 bine yükseltildiğini, bununla birlikte 6 ilde geri gönderme merkezi yapımının tamamlanmak üzere olduğunu, bunların yıl içinde hizmete sunulacağını açıkladı.



Van Gölü'nde konuşlandırılması kararlaştırılan Sahil Güvenlik Komutanlığınca bölgede kuruluş çalışmalarının bir an evvel tamamlanarak, tekne, bot gibi yüzer unsurlarla yapılabilecek insan/göçmen kaçakçılığı da dahil her türlü yasa dışı faaliyete karşı etkin tedbirlerin hayata geçirileceğine dikkati çeken Çataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakan yardımcıları ve bakanlık birim amirlerinin sınır illerine çeşitli ziyaretler yaparak, tedbirleri yerinde incelediğini ve istişare toplantıları yapıldığını hatırlattı.



Çataklı, Bakan Soylu'nun başkanlığında 1 Mayıs'ta Ağrı'da, 24 Haziran'da Muş'ta, 4 Temmuz'da Bitlis'te Güvenlik Toplantısı yapıldığını, 27 Haziran'da Van-İran sınırında incelemede bulunulduğunu anımsattı.



'VİDEOLARLA ALGI OLUŞTURULMAK İSTENİYOR'



Başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla tam bir iş birliği içerisinde çalışmaların yürütüldüğüne değinen Çataklı, şu bilgileri paylaştı:



"Tekraren ifade etmek isteriz ki düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız sürmektedir. Sınırlarımızda yakalamalar da olmaktadır. Nitekim 2016 yılında 174 bin 466, 2017 yılında 175 bin 752, 2018 yılında 268 bin 3, 2019 yılında 454 bin 662, 2020 yılında 122 bin 302 ve 2021 yılında 62 bin 687 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Ancak son dönemde Afganistan'da yaşanan gelişmeler üzerinden düzensiz göçmenlerin kalabalık gruplar halinde kontrolsüz biçimde sınırlarımızdan girdiği iddiasına yönelik görüntüler ülkemiz sınırlarından olmayıp gerçeği yansıtmamaktadır. Birtakım çevrelerce kasıtlı olarak provokasyon içerikli videolar yoluyla kamuoyunda oluşturulmak istenen algının aksine bütün birimlerimiz tarafından düzensiz göçün önlenmesi amacıyla tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmak suretiyle gerekli tedbirler en üst düzeyde alınmaktadır."