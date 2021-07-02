İçişleri'nden İBB'ye kurban kampanyası izni

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurban kampanyası faaliyetlerine izin verdi.

Konuyla ilgili bakanlığa bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Merkezi İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebi İstanbul Valiliği'nce tarafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin verilmiştir" denildi.

İstanbul Valiliği'nin 25 Haziran 2021 tarihli yazısı ile yardım kampanyası talebinin uygun bulunmadığını İstanbul Vakfı'na bildirdiği belirtilmişti.

Vakfın bağlı olduğu İBB'den talebin reddedilmesine tepki gelmişti. 27 Nisan'da valiliğe başvuru yaptıklarını söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu, "Tam 2 ayı aşkın süredir bekletildik ve sonunda bu hayırlı yola çıkmamız için vakfımıza izin verilmedi. ‘Hayır sen kurban bağışı toplayamazsın' denildi. Hiçbir gerekçe yok" demişti.