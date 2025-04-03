İçki satışında fiyat anlaşmazlığı: 1 ölü

Gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi yakınında Tahir Gülcü, arkadaşları Ali Ç. ve Resmi A. ile yasal saatin dışında otomobilin bagajında içki satışı yapan arkadaşlarının yanına gitti.



İçki satın almak isteyen Gülcü ve arkadaşları, grubun istediği fiyata itiraz etti.



Bunun üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Bu sırada A.E.Ö., bıçakla Tahir Gülcü’ye saldırdı. Gülcü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



6 KİŞİ YAKALANDI



Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.E.Ö., M.Y., A.T.Ş., Abdülmelik Ç, Muhammet Samet Y. ve Mehmet Samet V.’yi gözaltına aldı.

Emniyette ifadeleri tamamlanan 6 kişi bugün adliyeye sevk edildi.