İçme suyu hattı patladı: Yollar su altında kaldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Yollar su altında kaldı.

İçme suyu hattı patladı: Yollar su altında kaldı

Hançerli Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki içme suyu isale hattı, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekiplerinin kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları sırasında patladı.

Patlamanın ardından metrelerce yükseğe çıkan tazyikli su, çevredeki yolları su altında bıraktı.

SASKİ ekipleri, bölgede onarım çalışması başlattı.

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