İçme suyu hattına sabotaj iddiası: İlçe susuz kaldı
Ağrı'nın Patnos ilçesine içme suyu sağlayan boru hattınana sabotaj eylemi gerçekleştirildiği iddia edildi. Onarım çalışmaları sırasında köylüler ve işçiler arasındaki kargaşa nedeniyle ilçe 7 gün susuz bırakıldı.
Patnos ilçesinde kuraklık nedeniyle Köseler hattından ilçe merkezine su taşıyan boru hattına zarar verildi.
Boruların tahrip edilmesi nedeniyle ilçede, su kesintileri yaşandı.
Borulardaki arızayı gidermeye çalışan işçiler de köylülerin engeliyle karşılaştı.
Jandarmanın araya girmesiyle arızayı gideren ekipler, ilçe merkezine yeniden su verilmesini sağladı.
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"
Köylülerin boru hattına yönelik sabotaj yaptığını bu nedenle ilçe merkezinin susuz kaldığını söyleyen Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, "Ekiplerimiz onarım için bölgeye gittiğinde, işlerini yapmaları engellendi. Ancak jandarmanın araya girmesiyle akşam saatlerinde onarım çalışmaları başlayabildi." dedi.
Gece saat 04.00'te hattın onarımının tamamlandığını ve su yeniden verilmeye başlandığını dile getiren Taşkın, "Ancak hattın normal seviyesine ulaşabilmesi için en az 3 gün boyunca kesintisiz akması gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız, toplamda 7 gün boyunca susuz bırakıldı." ifadelerini kullandı.
Taşkın, duruma sebep olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını da sözlerine ekledi.
