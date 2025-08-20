İçme suyu hattına sabotaj iddiası: İlçe susuz kaldı

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"



Köylülerin boru hattına yönelik sabotaj yaptığını bu nedenle ilçe merkezinin susuz kaldığını söyleyen Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, "Ekiplerimiz onarım için bölgeye gittiğinde, işlerini yapmaları engellendi. Ancak jandarmanın araya girmesiyle akşam saatlerinde onarım çalışmaları başlayabildi." dedi.

Gece saat 04.00'te hattın onarımının tamamlandığını ve su yeniden verilmeye başlandığını dile getiren Taşkın, "Ancak hattın normal seviyesine ulaşabilmesi için en az 3 gün boyunca kesintisiz akması gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız, toplamda 7 gün boyunca susuz bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Taşkın, duruma sebep olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını da sözlerine ekledi.