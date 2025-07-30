İcra geleceğini anlayınca altınlarla beraber kaçtı

İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren Z.M.’ye ait kuyumcu, icralık olmasının ardından bugün dükkanı açmadı.

Sabah dükkanın önüne gelen icra memurları, iş yerinin kapalı olduğunu görüp yetkililere haber verdi. Savcılık kararıyla polis eşliğinde girilen dükkanda vitrinlerin ve kasaların boş olduğunu gördü.



Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.