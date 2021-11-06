İcra ile çocuk teslimi bitiyor

TBMM Adalet Komisyonunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi kabul edildi.

Haberler - NTV Haber 06.11.2021 - 02:45

İcra ile çocuk teslimi bitiyor

Teklifle, boşanmış ebeveynlerin çocuklarının anlaşmazlık durumunda icra yoluyla anne ya da babasıyla görüştürülmesi sona eriyor. Velayeti elinde bulunduran ama çocuğu göstermeyen anne ya da babadan, velayet alınabilecek.

Bu kapsamda, psikologların, pedagogların ve rehber öğretmenlerin olduğu teslim merkezleri kurulacak. teslimi bu merkezlerde gerçekleşecek, anne veya baba teslim sırasında ücret ödemeyecek.

Teklifle, hacizli malların mezat yoluyla satışı da sona erdirilecek. Malın değerini kaybetmemesi için elektronik ortamda satış yapılabilecek, borçlulara hacizli malını satabilme imkanı getirilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...