İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı tarihi

Adalet Bakanlığı 400 icra müdür ve müdür yardımcısı istihdam edecek.Alınacak 400 icra müdür ve müdür yardımcısının 100'ü görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacak. İcra müdür ve icra müdür yardımcıları taşra teşkilatında istihdam edilecek.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada sınav tarihine de yer verildi. Yapılan açıklamada; "Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 300 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan alınacaktır Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacaktır." denildi. Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecek. Adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.



İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV BAŞVURU TARİHLERİ



Sınava başvurular 24-30 Ekim 2024 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacak. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacak. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklar.