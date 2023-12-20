İcra müdürlüğüne 15 milyon liralık zimmet operasyonu

Sivas İcra Müdürlüğü’nde, müdürlüğün hesabındaki 15 milyon liranın zimmete geçirildiği iddia edildi. İddialar üzerine harekete geçen polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı.

İcra müdürlüğüne 15 milyon liralık zimmet operasyonu

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İcra Müdürlüğü’ne ait hesaptan 15 milyon liranın usulsüz olarak başka birinin hesabına aktarıldığını fark eden kurum çalışanları, durumu polise bildirdi.

Harekete geçen polis, olaya karışan 3 kişiyi belirledi. Başka hesaba aktarıldığı tespit edilen 15 milyon liraya el koyulurken, para icra müdürlüğünün hesabına yeniden aktarıldı.

İsimleri açıklanmayan şüpheliler, gözaltına alındı.

İcra müdürlüğüne 15 milyon liralık zimmet operasyonu - 1

Şüphelilerden 2’si, zimmet ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması suçlarından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, gözaltına alınan diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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