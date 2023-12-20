İcra müdürlüğüne 15 milyon liralık zimmet operasyonu

Sivas İcra Müdürlüğü’ne ait hesaptan 15 milyon liranın usulsüz olarak başka birinin hesabına aktarıldığını fark eden kurum çalışanları, durumu polise bildirdi.



Harekete geçen polis, olaya karışan 3 kişiyi belirledi. Başka hesaba aktarıldığı tespit edilen 15 milyon liraya el koyulurken, para icra müdürlüğünün hesabına yeniden aktarıldı.

İsimleri açıklanmayan şüpheliler, gözaltına alındı.