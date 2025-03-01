İcra telefonlarıyla ilgili emsal olacak karar

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, icra takibi ve haciz işlemi için ilgili kişiyi telefonla yedi kez arayıp mesaj atan avukata kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan verilen adli para cezasını hukuka uygun bularak onadı.

YEDİ KEZ ARADI



Dairenin kararına göre, İstanbul’da görev yapan bir avukat, 2017’de üç aylık süreçte icra takibi ve haciz işleminden bahisle bir kişiye telefonundan ulaşarak dokuz kez mesaj gönderdi, yedi kez de telefon etti.

ARANAN KİŞİ DAVA AÇTI



İlgili kişinin şikayeti üzerine, avukat hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 123. maddesinde belirtilen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan dava açıldı.