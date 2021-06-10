İcra yoluyla çocuk teslimine son

Çocukların icra yoluyla alınması sona eriyor.

Mevcut sistemde boşanma davası sürerken ya da boşanma sonrasında çocuğu gösterilmeyen ebeveyn icra dairesine başvuruyor.

Harç yatırılıyor ve çocuk 7 gün içinde teslim edilmezse icra müdürü zorla alabiliyor.



Tartışma konusu olan bu sistem yeni düzenlemeyle kaldırılacak.

"ÇOCUK TESLİM MERKEZLERİ" KURULACAK



Düzenlemeyle, Adalet Bakanlığı kontrolünde Çocuk Teslim Merkezleri kurulması öngörülüyor.

Boşanan eşler birbirleriyle hiç karşılaşmadan çocuğu teslim alabilecek.

Düzenlemeyle konu, İcra İflas Yasası içinden çıkarılarak Çocukları Koruma Kanunu kapsamına alınıyor.