İcralık borçlar için düzenleme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları açıkladı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

2 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



"Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir.



Türkiye güçlü olmak, gücünü sürekli artırmak mecburiyetindedir.

BÜYÜME RAKAMLARI



Geçtiğimiz hafta açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamları ekonominin yükselişe devam ettiğini göstermiştir.

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 olan büyüme oranımız yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 olarak gerçekleşmiştir.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programına uygun devam ettiğimizin işaretidir.

Bizim mandacı iktisatçılar dediğimiz kesim bile artık görüşlerinde ısrar edemiyor.

Ülkemizin enerji ihtiyacını yerli, milli, sürdürülebilir kaynaklardan elde etmeye yönelik çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyon hala en ciddi sorunumuz olmayı sürdürüyor. İnşallah yılbaşından sonra enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahit olacağız. Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı planlıyoruz.

Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek çok tedbiri hayata geçireceğiz

ORTA VADELİ PROGRAM

Dün açıklanan orta vadeli program, bu mücadelenin yol haritasıdır.

Orta Vadeli Program sonunda milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesi de orta vadeli programın önemli unsurları arasındadır.

Toplam milli gelir sıralamasında dünyada ilk 10'a girmemizin çok uzak olmadığına inanıyorum.

Ne seçim sürecinin ne de herhangi bir iç ya da dış gelişmenin bütçe dengelerini bozmasına rıza göstermeyeceğiz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI



Sağlık Bakanlığı ile üniversite hastanelerinde çalışan doktorlarımız arasındaki farkı kapatıyoruz.



Sağlık kalitesinin artırılması için hayata geçirdiğimiz beyaz reformun meyvelerini, 6 bin hekimimizin kamuya dönmek için müracaatıyla almaya başladık.



İCRALIK BORÇLAR İÇİN DÜZENLEME



Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz.



15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz.



İcra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır. Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis grupları hemen atacaktır.



Kronik hastaların veya yaşam destek cihazlarına bağlı kişilerin bulunduğu hanelere, doğal gaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacak."