ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı
Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, “uyuşturucu temini” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamalarıyla İstanbul’da gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan G.Ç. adlı mağdurun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında, G.Ç.’ye uyuşturucu madde temin ederek kullanımını sağladığı öne sürülen Gökalp İçer hakkında “uyuşturucu madde temin etme” ve “olası kastla öldürmeye teşebbüs” suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.
İçer, başlatılan soruşturma doğrultusunda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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