ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan G.Ç. adlı mağdurun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.



Soruşturma kapsamında, G.Ç.’ye uyuşturucu madde temin ederek kullanımını sağladığı öne sürülen Gökalp İçer hakkında “uyuşturucu madde temin etme” ve “olası kastla öldürmeye teşebbüs” suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.



İçer, başlatılan soruşturma doğrultusunda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.