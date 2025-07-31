ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer'in varlıklarına el konuldu

Suç örgütlerinin kazançlarını akladığı tespit edilen kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX'in sahibi hakkında yeni gelişme yaşandı.

Gökalp İçer'in mal varlıklarına, "suçtan elde edilen gelirleri aklama" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu.

DÖVİZ VE KRİPTOYA ÇEVİRİP SİSTEME SOKMUŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturmada, platformun çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edildi.



Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) hazırlanan rapora göre, suç geliri elde ettiği ve gelirlerini yurt dışına çıkardığı belirlenen şüpheli Gökalp İçer ile ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliğince el konulması kararı verildi.



"UYUŞTURUCU MADDE TEMİN ETME" VE "KASTLA ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Başka bir soruşturma kapsamında "uyuşturucu madde temin etme" ve "kastla öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla daha önce tutuklanan içer'in, bu yeni soruşturmayla birlikte mali suçlarla da bağlantısı araştırılıyor.