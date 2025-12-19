ICRYPEX'in kurucusu Gökalp İçer hakkında müebbet hapis istemi

İstanbul'da avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu temin ettiği ve ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede İçer hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "kadına karşı olası kastla öldürme" suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Gökalp İçer'in mal varlıklarına, "suçtan elde edilen gelirleri aklama" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında el konulmuştu.

DÖVİZ VE KRİPTOYA ÇEVİRİP SİSTEME SOKMUŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturmada, platformun çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) hazırlanan rapora göre, suç geliri elde ettiği ve gelirlerini yurt dışına çıkardığı belirlenen şüpheli Gökalp İçer ile ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliğince el konulması kararı verilmişti.

"UYUŞTURUCU MADDE TEMİN ETME" VE "KASTLA ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Başka bir soruşturma kapsamında "uyuşturucu madde temin etme" ve "kastla öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla daha önce tutuklanan İçer'in, bu yeni soruşturmayla birlikte mali suçlarla da bağlantısı araştırılıyor.

TUTUKLANMIŞTI

İçer, kız arkadaşı Göksü Çelebi'ye "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.