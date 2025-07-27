ICRYPEX'in kurucusu Gökalp İçer tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu temin ederek avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne neden olduğu iddia edilen iş insanı Gökalp İçer tutuklandı.

ICRYPEX'in kurucusu Gökalp İçer tutuklandı

Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı tutuklandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 27 yaşındaki Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek, kullanmasını sağlayan şüpheli Gökalp İçer hakkında resen soruşturma başlatmıştı. 

27 YAŞINDAKİ AVUKAT HAYATINI KAYBETTİ

27 yaşındaki Göksu Çelebi fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ölüm nedeni olarak uyuşturucu kullanımına bağlı etkenler bulunduğu ileri sürüldü.

TUTUKLANDI

Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ettiği belirtilen Gökalp İçer, İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

"" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen İçer, tutuklandı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...