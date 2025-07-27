ICRYPEX'in kurucusu Gökalp İçer tutuklandı

Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 27 yaşındaki Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek, kullanmasını sağlayan şüpheli Gökalp İçer hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

27 YAŞINDAKİ AVUKAT HAYATINI KAYBETTİ



27 yaşındaki Göksu Çelebi fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ölüm nedeni olarak uyuşturucu kullanımına bağlı etkenler bulunduğu ileri sürüldü.

TUTUKLANDI



Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ettiği belirtilen Gökalp İçer, İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

"Uyuşturucu" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen İçer, tutuklandı.