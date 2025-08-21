ICRYPEX'in patronu tutuklanmıştı: Avukat Göksu Çelebi son yolculuğuna uğurlandı
Kripto para borsası ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'in uyuşturucu temin ettiği öne sürülen ve kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden avukat Göksu Çelebi, son yolculuğuna uğurlandı.
Avukat Göksu Çelebi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Genç avukat için öğle namazının ardından Beykoz Baklacı Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı.
CENAZESİ DEFNEDİLDİ
Kılınan cenaze namazının ardından Göksu Çelebi'nin cenazesi Baklacı Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine genç avukatın ailesi yakınları ve meslektaşları katıldı.
NE OLMUŞTU?
Kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'le birlikte uyuşturucu kullanan avukat Göksu Çelebi, komaya girmiş ve yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Genç acukat Avukat Göksu Çelebi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Çelebi'nin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin kripto para borsası İçer, gözaltına alınmıştı.
İçer'in, Çelebi'ye uyuşturucu temin ettiği ileri sürülmüştü.
Mahkemeye çıkarılan İçer, "olası kasıtla öldürmeye teşebbüs" ve "uyuşturucu madde temini" iddiasıyla tutuklanmıştı.
