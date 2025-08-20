ICRYPEX'in patronu tutuklanmıştı: Avukat Göksu Çelebi yaşamını yitirdi

Kripto para borsası ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'in uyuşturucu temin ettiği öne sürülen ve kullandıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan avukat Göksu Çelebi yaşamını yitirdi.

İstanbul'da kullandıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan avukat Göksu Çelebi, yaşamını yitirdi.

Olay, geçen ay yaşanmıştı.

27 yaşındaki avukat Göksu Çelebi, uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşmıştı.

Hastaneye kaldırılan Çelebi, tedavi altına alınmıştı.

Çelebi'nin bugün yaşamnını yitirdiği bildirildi.

ICRYPEX'in patronu tutuklanmıştı: Avukat Göksu Çelebi yaşamını yitirdi - 1 Gökalp İçer

İŞ İNSANI GÖKALP İÇER TUTUKLANMIŞTI

Göksu Çelebi'nin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin kripto para borsası ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, gözaltına alınmıştı.

İçer'in, Çelebi'ye temin ettiği ileri sürülmüştü.

Mahkemeye çıkarılan İçer, olası kasıtla öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde temini suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

