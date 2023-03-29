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İdare Mahkemesi İBB’yi haklı buldu, Hiranur Vakfı’nın binası yıkılacak

Hiranur Vakfı'nın, Sancaktepe’de bulunan vakıf binasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından mühürlenmesine karşı açtığı yürütmenin iptali davasında karar açıklandı. Mahkeme, İBB’yi haklı buldu ve yürütmenin iptali isteğini reddetti. Vakıf binasının yıkım işlemleri yarın başlayacak.

İdare Mahkemesi İBB’yi haklı buldu, Hiranur Vakfı’nın binası yıkılacak

'da 6 yaşındaki çocuğun istismarı ve evlendirilmesi skandalıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe'deki binası imara aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Aralık 2022’de mühürlenmişti.

Hiranur Vakfı’nın avukatı tarafından yürütmenin iptali davası açıldı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesini haklı buldu. Kararını açıklayan mahkeme, idari işlemin yürütülmesinin durdurulması için ‘açıkça hukuka aykırılık’ ve işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması’ koşullarının bir arada bulunması gerektiğini belirterek yürütmenin durdurulmasını reddetti.

Hiranur Vakfına ait Sancaktepe’de bulunan binanın işlemi yarın başlayacak.

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