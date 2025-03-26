İdari izin nedir? İdari izin özel sektör çalışanlarını kapsıyor mu?

Kamu çalışanları Ramazan Bayramı'ndan sonra da bir süre idari izinli olacak. Kamu kurumlarında görev yapanların yanı sıra özel sektör personelleri de şimdi idari izin hakkında merak ettikleri sorulara yanıt arıyor.



İDARİ İZİN NEDİR?



İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türü olarak biliniyor.



İdari izin, kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamına gelmektedir.



İdari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesiyle alınabilir.



İdari izin, kanuni tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir karara bağlıdır.



İDARİ İZİN ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSIYOR MU?



İdari izinler, kamu personelleri ve devlet memurları haricinde özel sektör çalışanlarını kapsamıyor.



Özel sektör çalışanları bayram tatillerinde işverenlerinin alacağı kararlara bağlı çalışıyor.



Özel sektörde 9 gün izin konusu işverenlerin insiyatifinde olacak.





