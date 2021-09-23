İdari Sulh Mekanizması geliyor: Devlet vatandaşla masaya oturacak

Adalet Bakanlığı, EkimEdeki yeni yasama yılında idari Yargıda Reform için harekete geçti. Vatandaşın devletle, devletin devletle adli-idari uyuşmazlıklarında kısa süre içinde yapılacak yasal düzenleme ile 'İdari Sulh Mekanizması' devreye girecek.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberine göre, vatandaşın devletten alacakları, işçi ya da işverenin devletten tazminat talepleri gibi uyuşmazlıklar, zorunlu arabuluculuk uygulaması benzeri 'İdari Sulh Mekanizması' ile idare bünyesinde kurulacak sulh komisyonlarına gidecek ve mahkemesiz çözülecek.

2 MİLYON DAVA VAR



Sulh mekanizmasına başvuru zorunlu olacak. Bu yola başvurulup tüketilmeden adli ve idari yargıda dava açılamayacak. Bu uygulamayla devletle vatandaşın yıllarca süren davalarda karşılıklı mahkemelik olmasının önlenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yaklaşık 2 milyon dava bulunuyor.



ANLAŞMA BELGESİ İLAM SAYILACAK



Sulh görüşmelerinin olumlu neticelenmesi halinde taraflarca düzenlenecek anlaşma belgesi ilam niteliğinde belge sayılacak ve anlaşılan hususlara ilişkin dava açılamayacak.