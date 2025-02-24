İddianame kabul edildi: CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a 5 yıl 4 ay hapis istemi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları’nın sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yapılan paylaşıma ilişkin soruşturmada hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.



Savcılık iddianamesinde, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Aydın’a kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme suçlaması yöneltildi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. CHP’li Aydın, 30 Nisan günü hakim karşısına çıkacak.



NE OLMUŞTU?



CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, partinin gençlik kollarına ait sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı. Aydın, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı.