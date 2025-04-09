İddianame tamamlandı: Fırat Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu

Terör örgütü PKK/KCK 'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fırat Epözdemir hakkında iddianame hazırlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fırat Epözdemir hakkında yapılan tespitler ve aramalarda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde "Başkan eş başkan iletişim2" isimli Excel dosyası içerisinde şüphelinin Bağcılar'da HDK içerisinde Bağcılar başkanı olduğuna dair iletişim bilgilerinin bulunduğu kaydedildi.



Şüpheli Fırat Epözdemir’in "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubuna üye olduğu, gruptaki yazışma içeriklerinde şüphelilerin 11 Eylül 2015 günü Atatürk Havalimanı üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütüne karşı güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonların olduğu Cizre ilçesine gideceklerinin anlaşıldığı kaydedildi.



15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



İddianamede, Epözdemir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.

