İdeal klima derecesi ne olmalı? Uzmanlardan uyarı

Yazın sıcak günlerini kapalı ortamlarda rahat geçirebilmek için yoğun olarak klima kullanılıyor. Alışveriş merkezlerinden araçlara kadar her ortamda kullanılan klima, birçok rahatsızlığa da sebep olabiliyor. Uzmanlar halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni hastalığına karşı uyarılarda bulunuyor.

Klima sistemlerinin hava, ısı ve nem dengesini sağlayarak sıcak havalarda konfor sağladığını belirten uzmanlar klimaların aynı zamanda iç ortamın havasını devridaim ettirerek partiküllerden arındırdığını ve kalıp-küf oluşumunu engellediğini belirtiyor. Bu özelliklerin, hava yolu hassas astımlı hastalar için faydalı olduğunun altını çiziyorlar.

Bakımları yapılmayan klimalar zararlı hale gelebilir uyarısında bulunan uzmanlar klimaların içinde toz ve mikroorganizmaların birikebileceğini ve bu durumun öksürük ve nefes darlığı gibi sorunlara yol açabileceğini söylüyor. Ayrıca, kötü temizlenen klimaların mikroorganizma yayabileceğini ve bu durumun akciğer hastalıklarına ve zatürreye neden olabileceğini de belirtiyorlar.



İDEAL KLİMA DERECESİ KAÇ OLMALI?



İdeal klima derecesi kişisel tercihlere ve dış ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir. Genel olarak kabul gören öneri, yaz aylarında iç mekan sıcaklığının dışarıdaki sıcaklıktan 7-10 derece daha düşük olmasıdır. Bu durumda genellikle iç mekan sıcaklığı 22-25°C arasında tercih edilir.



Kış aylarında ise iç mekan sıcaklığı genellikle 20-22°C arasında tutulur. Bu sıcaklık aralıkları, genel olarak insanların konforunu sağlayacak ve enerji tasarrufuna katkıda bulunacak şekilde belirlenmiştir.

Klima kullanımı sırasında hastalıklardan kaçınmak için şu önlemleri alabilirsiniz:



Klimaların düzenli olarak filtrelerini temizleyin veya değiştirin. Bu, mikroorganizma birikimini önler.



İdeal sıcaklık ve nem seviyelerinde kullanmaya özen gösterin (yazın 22-25°C, kışın 20-22°C).



Hava akışını doğrudan insanlara veya yüzeylere yönlendirmekten kaçının.



Klimalı ortamları düzenli olarak havalandırın, içeriye temiz hava girmesini sağlayın.

