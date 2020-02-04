İdlib şehitlerine veda

İdlib'teki saldırıda şehit olan 4 asker ile TIR şoförü için cenaze töreni düzenlendi.

Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler için Gaziantep'te tören yapıldı. 22 yaşındaki şehit yakınlarının ve silah arkadaşlarının katıldığı törenle son yolculuğa uğurlandı. Törene katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül şehit ailesini teselli etti.

Hatay’da yapılan tören sonrası Halil Demir’in naaşı İstanbul’un Tuzla ilçesindeki evinde helallik alınması sonrasında Sakarya’nın Pamukova ilçesine getirildi. Bacıköy merkez caminde ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze namazına Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, siyasi parti temsilcileri, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Uğur Katran, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kız kardeşi ağabeyini askeri üniforma giyerek uğurladı.

Şehidin 2 kardeş olduğu ve annesi Çiğdem Katran'ın 11 yıl önce kanserden dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın (26) cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında tabutun başında saygı duruşunda bulunan askerlerden birinin dua okunurken, gözyaşı döktüğü dikkati çekti.

Şehitlerden tır şoförü İsmail Akatay'ın Türk Bayrağı’na sarılı tabutu, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine getirildi. Baba evinde alınan helalliğin ardından şehidin naaşı Fatma Bahadırlı Camisi’ne getirildi. Bu sırada şehidin oğlu 9 yaşındaki Bünyamin, babasının tabutunun başında gözyaşı döktü. Şehidin diğer çocukları Muhammed (10) ve Enes (4) kardeşlerine sarılarak teselli etti.