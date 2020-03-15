İdlib'de ilk Türk-Rus ortak devriyesi yapıldı

Türkiye ve Rusya, İdlib ateşkes mutabakatının ardından M4 karayolunda ilk ortak devriyeyi yaptı.

NTV Haber 15.03.2020 - 06:10 | Son Güncelleme : 15.03.2020 - 13:34

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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda Türkiye ve Rusya askerlerinin 1'inci ortak kara devriyesini icra ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi."


Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakatla M4 karayolunun 6 kilometre kuzey ve 6 kilometre güneyindeki hatta güvenli hat oluşturulması karara bağlanmıştı.

Bu hatta ateşkesin uygulanması, ihlallerin önlenmesi amacıyla Türk ve Rus askerlerin devriye yapması konusunda da anlaşmaya varılmıştı.

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