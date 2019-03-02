Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir lokantaya düzenlenen intihar saldırısında en az 7 sivil hayatını kaybetti.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, İdlib'de bir lokantaya akşam saatlerinde intihar bombacısının saldırı düzenlediğini söyledi.
Hac Yusuf, "İntihar saldırısında en az 7 sivil yaşamını yitirirdi. Onlarca kişi yaralandı." dedi.
Sivil Savunma ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına devam ederken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
İdlib'de lokantaya saldırı: 7 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Suriye'nin İdlib ilinde bir lokantada düzenlenen intihar saldırısında en az 7 sivil öldü.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir lokantaya düzenlenen intihar saldırısında en az 7 sivil hayatını kaybetti.