İdlib'de yaralanan asker hastanede şehit oldu

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Bahar Kalkanı Harekatı alanına Esad rejiminin açtığı ateş sonucu dün yaralanan Sözleşmeli Er Enes Kaya, tedavi gördüğü Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Gaziantep Valiliği de yaptığı açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yapılan saldırı sonucu vatan evladımız, hemşehrimiz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadesini kullandı.