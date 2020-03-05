İdlib'de yaralanan asker hastanede şehit oldu

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 05.03.2020 - 15:53 | Son Güncelleme : 05.03.2020 - 16:05

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Bahar Kalkanı Harekatı alanına Esad rejiminin açtığı ateş sonucu dün yaralanan Sözleşmeli Er Enes Kaya, tedavi gördüğü Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep Valiliği de yaptığı açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yapılan saldırı sonucu vatan evladımız, hemşehrimiz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadesini kullandı.

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