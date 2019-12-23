İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), BUDO ve Şehir Hatları, etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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İDO'da iptal edildiği duyurulan seferler şöyle;

07:30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy

07:40 Bostancı-Beşiktaş 

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

Şehir Hatları iptal seferleri ise şöyle;

07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş

07:45 Karaköy-Bostancı

06:55 Bostancı-Karaköy

BUDO'da iptal edilen seferler; 

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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