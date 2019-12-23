İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi

İDO'da iptal edildiği duyurulan seferler şöyle;



07:30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy



07:40 Bostancı-Beşiktaş



07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı



07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy



09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



Şehir Hatları iptal seferleri ise şöyle;



07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş



07:45 Karaköy-Bostancı



06:55 Bostancı-Karaköy

BUDO'da iptal edilen seferler;

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)