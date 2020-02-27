İDO, BUDO ve İstanbul Şehir Hatları'nda bazı seferlere lodos engeli

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve İstanbul Şehir Hatları'nda lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

DHA 27.02.2020 - 06:11

ido budo deniz otobüsleri iptal fırtına.jpg

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO)bazı seferleri olumsuz hava koşullerı nedeniyle iptal edildi. 

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde: 

07:30 - Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy

07:40 - Bostancı-Beşiktaş

07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:10 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İstanbul Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

İstanbul ve Marmara'da etkisini hissettiren lodos nedeniyle Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan seferler şöyle: 

"07.00 Büyükada-Bostancı, 07.05 Bostancı-Büyükada, 06.55 Bostancı-Karaköy-Kabataş, 06.35 Kabataş-Eminönü-Kadıköy-Adalar-Bostancı."

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...