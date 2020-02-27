İDO, BUDO ve İstanbul Şehir Hatları'nda bazı seferlere lodos engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO)bazı seferleri olumsuz hava koşullerı nedeniyle iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:



07:30 - Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy



07:40 - Bostancı-Beşiktaş



07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı



08:10 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa



08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy



09:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa



10:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:



07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)



10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)



14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İstanbul Şehir Hatları'nda sefer iptalleri



İstanbul ve Marmara'da etkisini hissettiren lodos nedeniyle Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan seferler şöyle:



"07.00 Büyükada-Bostancı, 07.05 Bostancı-Büyükada, 06.55 Bostancı-Karaköy-Kabataş, 06.35 Kabataş-Eminönü-Kadıköy-Adalar-Bostancı."