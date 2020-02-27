İDO ve BUDO'da bazı seferlere lodos engeli

DHA 27.02.2020 - 06:11
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO)bazı seferleri olumsuz hava koşullerı nedeniyle iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
07:30 - Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy
07:40 - Bostancı-Beşiktaş
07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:10 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)