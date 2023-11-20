İDO ve BUDO'da bazı seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptalini açıkladı.

BUDO'da iptal edilen seferler şu şekilde:

"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"



İDO'da iptal edilen seferler şu şekilde:



"09.45 Yenikapı - Yalova, 09.45 Yalova - Yenikapı, 12.00 Bursa - Kabataş, 17.15 Kabataş - Bursa, 18.00 Bursa - Kadıköy"