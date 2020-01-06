İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugünkü tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.



İDO'DAN DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) de bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:



07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı



08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy



09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy