İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

BUDO'nun bugünkü tüm seferleri, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi. İDO'nun da bazı seferleri iptal edildiği açıklandı.

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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugünkü tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.

İDO'DAN DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) de bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.  

İptal edilen seferler şöyle: 

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı  

08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa  

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

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