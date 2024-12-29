İDO ve BUDO'dan duyurular: Feribot seferlerinde iptaller var mı?

Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün yapılacak 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İDO'DAN İPTALLER



İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre;



15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ve 16:00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı seferleri iptal edildi.

