İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ile 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de gerçekleştirilemeyecek.

İDO'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre;

07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 11:30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 18:30 Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

