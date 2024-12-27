İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarılarının ardından deniz ulaşımında iptaller geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Peki hangi feribot seferleri iptal edildi? Bursa-İstanbul arasında feribot seferleri yapılacak mı?
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ile 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de gerçekleştirilemeyecek.
İDO'DAN AÇIKLAMA
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre;
07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 11:30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 18:30 Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- İdo
- Feribot
- Budo