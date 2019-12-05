İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri'nin ve İstanbul Deniz Yolu bugün gerçekleştireceği seferlerinde aksama olacağını duyurdu.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre,
Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
Saat 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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İDO'nun ise duyurduğu bilgiye göre,
07:45 - 10:40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 - 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 - 11:05 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
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