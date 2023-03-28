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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Yağış ve fırtına nedeniyle bu sabah Bursa-İstanbul arasında yapılması planlanan bazı deniz otobüsü seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri () seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile aynı saatteki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

İDO'dan yapılan açıklamada ise 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi iptal edildi. 

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