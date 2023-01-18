İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin, bugün yapılması planlanan seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Büyükşehir Belediyesince işletilen Deniz Otobüsleri () seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda ise, 07:05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferlerin yapılamayacağı bildirildi. 

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