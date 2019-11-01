İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları  iptal edildi.

ido budo marmara fırtına231216.jpg
ido budo marmara fırtına231216.jpg

Anadolu Ajansı 01.11.2019 - 06:40

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45, Büyükçekmece-Bursa 10:30 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada ise, 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 10.00 ve 13.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. 

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak. 

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...