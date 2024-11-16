İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan açıklamaya göre;



08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas),

12.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:05 seferi,

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12:00 seferi,

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15:30 seferi,

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferi iptal edildi.