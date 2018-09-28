İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12:00, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferleri iptal edildi.
BUDO'DA DA İPTALLER VAR
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
ÇANAKKALE'DE DE BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Bölgede 4 gündür etkili olan fırtına nedeniyle saat 07.00'de Gökçeada'dan Kabatepe'ye, 09.00'da da Kabatepe'den Gökçeada'ya gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferi iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın normale dönmesinin ardından yeniden yapılacağını, diğer hatlarda herhangi bir aksama bulunmadığını açıkladı.